Obras do Projeto Governo da Cidade seguem a passos largos em Costa Marques

O tradicional Natal de Luz, realizado pelo Governo de Rondônia para compartilhar com os rondonienses o sentimento natalino de união e paz no Estado, será realizado nesta quinta-feira, 1°, a partir das 17h30, no jardim do Palácio Rio Madeira, sede do Poder Executivo Estadual. Para este, o evento contará com uma atração a mais, com a chegada do Papai Noel em um voo comandado pela equipe do Núcleo de Operações Especiais – NOA, do Corpo de Bombeiros.

‘‘Convido os rondonienses a celebrarem a festividade dessa época tão especial do ano, o Natal, na sede do Governo de Rondônia, onde preparamos um ambiente bonito, cheio de luzes, e uma programação especial para juntos comemorarmos tantas bênçãos que recebemos este ano em nossas vidas e no Estado de Rondônia, que está com a economia ainda mais forte, proporcionando mais qualidade de vida para nossa população’’, disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que estará na celebração, juntamente à sua família, para recepcionar o público.

Além da chegada do Papai Noel, a programação do Natal de Luz, coordenada pela Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, inclui ainda a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar, o coral Cantores do Rei da Primeira Igreja Batista, a dança do Centro de Movimento 1° Ato e teatro organizado pela Associação São Tiago Maior, com o Presépio Vivo.

A decoração do ambiente conta especialmente com um túnel todo iluminado, montado na entrada do Palácio Rio Madeira (pela avenida Farquar), e também com ornamentações no jardim e uma árvore de Led com aproximadamente 30 metros de altura. A decoração estará disponível à visitação do público, até 6 de janeiro.

Fonte: Governo RO