Obras do projeto “Governo na Cidade” estão avançadas em São Miguel do Guaporé

O município de São Miguel do Guaporé, localizado na região do Vale do Guaporé, tem recebido grandes transformações com obras realizadas pelo Governo de Rondônia, proporcionando mais desenvolvimento para a cidade, por meio de projetos previstos para a região, que seguem em andamento e alguns que estão em fase de conclusão, sob gerência da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -Seosp.

Para o município, já foram destinados mais de R$ 6 milhões, recursos oriundos do projeto “Governo na Cidade”, que objetiva revitalizar, reformar, ampliar e até construir espaços públicos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida à população. É com esse senso de propósito, que o governador de Rondônia, Marcos Rocha, tem priorizado essas obras que promovem lazer e tempo de qualidade em família.

“A população que mora ao longo da BR-429 merece receber esse cuidado, atenção, principalmente com obras que ofereçam opções de lazer. Ter um momento com a família, tempo de qualidade e em um local adequado é importante para a saúde e bem-estar de nossa gente”, afirmou Marcos Rocha.

GOVERNO NA CIDADE

Um exemplo prático desse objetivo, é a construção da praça da Bíblia, uma das principais áreas de lazer da cidade, que segue em fase de últimos ajustes, com 93% de execução das obras. O projeto contempla: pista de caminhada, parque infantil, pergolados, espaços para descanso, lazer, além de chafariz que embeleza o local.

Para a construção foram destinados R$ 796.970,67 (setecentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), com a contrapartida da prefeitura, orçada em R$ 39.850,00 (trinta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais). Um investimento que totaliza R$ 836.820,67 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e sete reais).

LAZER

Os moradores, também foram contemplados com a obra do Campo Chupinzão, assim conhecido, como um dos lugares mais frequentados pelos apaixonados por futebol. Os principais campeonatos da cidade são realizados no local, com uma área de 7.260,00m², localizada na Avenida Presidente Vargas, Bairro Cristo Rei. O projeto urbanístico prevê a construção da arquibancada e pista de caminhada, onde a população será contemplada. Um investimento de R$ 1.003.176,07 (um milhão, três mil, cento e setenta e seis reais e sete centavos), que será convertido em esporte e lazer aos moradores de São Miguel do Guaporé.

No centro da cidade acontece a construção da quadra de grama sintética, com arquibancada e drenagem, que fica na praça dos Três Poderes, promovendo mais uma opção de lazer aos munícipes. O investimento é de R$ 644.711,27 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos).

O portal de entrada da cidade, na BR-429, carrega a marca do trabalho do Governo de Rondônia, por meio do projeto “Governo na Cidade”, o que representa modernização e eficiência quanto à energia. O sistema a ser utilizado visa segurança pública e economia.

MAIS ILUMINAÇÃO

Outro projeto importante previsto para São Miguel do Guaporé, é a implantação de iluminação pública na BR–429, no perímetro urbano do município. Ainda em fase de licitação, o projeto foi orçado em R$ 3.376.345,20 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Esses, entre outros projetos previstos para o município fazem parte das diretrizes do Governo do Estado de Rondônia, em primar pela qualidade de vida dos cidadãos.

Fonte: Governo RO