Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário em Jaru registram cerca de cinco quilômetros de rede coletora instaladas

As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES, em Jaru têm gerado grandes transformações no município. A segunda etapa dos serviços segue com a instalação da rede coletora de esgoto e já conta com o avanço de cinco quilômetros de execução realizados. Os trabalhos são fruto da iniciativa do Governo de Rondônia, com investimentos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, e contrapartida do Governo do Estado.

A obra contempla a execução da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, composta de lagoas de estabilização em uma área de aproximadamente 172.440 metros quadrados, assentamento de 98 quilômetros de rede coletora e aproximadamente 10 mil ligações domiciliares de esgoto no perímetro urbano do município. Com isso, 70% da população jaruense será beneficiada com tratamento de esgoto, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os moradores da região, além do desenvolvimento para a cidade mediante a valorização dos imóveis. A obra na área da Estação de Tratamento de Esgoto está com mais de 90% concluída.

O engenheiro fiscal da obra, André D’Landra detalhou que, “outra frente de serviço em andamento são as obras de assentamento de rede coletora, que concentram-se no Setor 2 do município, com mais de cinco quilômetros executadas. Os trabalhos ocorrem com a escavação das valas e assentamento da tubulação da rede coletora; na sequência, as valas são reaterradas e preparadas para receber a recomposição asfáltica”, pontuou.

REDE COLETORA

O processo de funcionamento da rede coletora consiste no recebimento do esgoto das residências, que será levado para os poços de visitas por gravidade. Do poço de visita, esse material vai para as elevatórias, onde será bombeado para as lagoas de tratamento.

SOBRE A OBRA

A obra faz parte do pacote de obras do Governo Federal, que vem sendo destravado pelo Governo de Rondônia, por meio da Seosp, desde 2019. O avanço dos trabalhos, nesta segunda etapa, já registra o percentual de 31, 97% de execução pronta.

INVESTIMENTOS

A obra está orçada em R$ 54.766.058,23 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 40.821.671,98 (quarenta milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) proveniente de recursos da União e R$ 13.944.386,25 (treze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) de contrapartida do Governo de Rondônia.

O PAC está sob a gestão e gerenciamento da Seosp, que tem fiscalizado de perto toda a execução dos serviços. Os trabalhos foram retomados em novembro de 2021, com previsão de entrega para 2025.

Fonte: Governo RO