Obras em ponte devem iniciar em dezembro e presidente Alex Redano reforça apoio

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu nesta quarta-feira com o secretário de Obras de Ariquemes, Marcos Venício Raposo, conhecido como Baleado do DER, para tratar de investimentos no município, especialmente voltados à melhoria das estradas vicinais.

“Esse é um dos grandes desafios das prefeituras: manter as estradas vicinais em boas condições. E vamos buscar, mais uma vez, a parceria com o Governo para que haja o investimento na melhoria das linhas do município de Ariquemes”, disse Redano.

Essa demanda para a melhoria das vicinais atende ao pedido da prefeita de Ariquemes, Carla Redano. Baleado observou que para a realização dos serviços, são necessários novos equipamentos que permitam a prefeitura fazer mais obras. “Estamos com esse projetos de ampliação de nossas ferramentas de trabalho, para que possamos fazer ainda mais, tanto na zona rural quanto na zona urbana”.

Texto: Eranildo Costa Luna/ALERO

Foto: Assessoria