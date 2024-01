Obras executadas pelo Governo do Estado transformam municípios de Rondônia

Com o objetivo de transformar os municípios do Estado e proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos, o Governo de Rondônia segue com a execução de obras públicas pelo Estado, são cerca de 34 obras em execução, algumas em fase de conclusão. Um investimento de mais de R$ 40 milhões, repassados e executados, oriundos do projeto Governo na Cidade, uma parceria entre Governo do Estado e município e, também, de emendas parlamentares junto à bancada estadual.

A obra de revitalização da praça pública do distrito de Nova Califórnia, localizada a 350 quilômetros de Porto Velho, é um exemplo prático desse desempenho, que já ultrapassa 80% de execução feita. Um investimento de R$ 2.229.954,41 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), parceria entre Governo do Estado e município.

Em Vilhena, as obras de construção da praça Cidade Nova estão com mais de 85% de evolução. Um investimento de R$ 465.320,56 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), também em parceria entre Governo e município.

No município de Theobroma, os trabalhos se concentram nas obras da pista de caminhada na entrada da cidade. Os serviços já ultrapassam 40% de execução feita. Serão cerca de dois quilômetros de extensão em pista de caminhada com construção de concreto, construção de estacionamento em piso intertravado com bloco retangular e área de lazer. Um investimento de R$ 1.280.728,12 (um milhão, duzentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos).

De acordo com o titular da Seosp, Elias Rezende, o avanço das obras ratificam o compromisso do Governo de Rondônia de levar mais opção de lazer, espaço de socialização, proporcionando mais qualidade de vida aos rondonienses. “O Governo do Estado tem investido em obras de infraestrutura, em parceria com os municípios, mudando cenários e melhorando os espaços públicos para o convívio social da população”, ressaltou.

São mais de R$ 2 milhões (dois milhões de reais) movimentados em obras pelo Estado, além das obras executadas por meio de convênios, que movimentaram o montante de R$ 8.567.079,41 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Fonte: Governo RO