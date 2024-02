Obras no Hospital de Guajará-Mirim avançam com instalações e serviços de infraestrutura

Para marcar a abertura oficial do ano letivo de 2024, da Rede Pública Estadual de Ensino, está organizando uma cerimônia para a comunidade escolar na quinta-feira (15), na Escola Coronel Aluízio Pinheiro Ferreira, às 10h, no município de Rolim de Moura. O evento é promovido pelo Governo de Rondônia, com execução da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A Escola, que será palco da cerimônia, atende uma média de 1.300 alunos, do 6º ano fundamental ao 3º ano do ensino médio, nos três turnos.

A Escola está sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Rolim de Moura, coordenada por Rita Degan, e atende também, os municípios de Nova Brasilândia d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Novo Horizonte do Oeste. A unidade escolar é administrada pelo diretor Gildo Benedito Ramos da Rocha e a vice-diretora Nilda Tigre Soares Lousada Lopes, que juntos coordenam 105 funcionários entre professores e equipe administrativa.

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

A titular da pasta, Ana Lúcia Pacini destacou o compromisso da gestão com a educação pública. “Fechamos o ano de 2023 com saldo positivo para Educação e estamos otimistas de que este ano será muito melhor. Teremos uma programação de ações pedagógicas diversificadas, voltadas à aprendizagem dos alunos, a fim de melhorar a qualidade do ensino de Rondônia, com novas metodologias e estratégias funcionais”, destacou.

ACOLHIMENTO

Algumas escolas do Estado vão receber os alunos nesta sexta-feira, para um momento de acolhimento e preparação ao início do ano letivo.

MATRÍCULAS EFETIVADAS

De acordo com dados da Seduc, um total de 11.315 alunos novos foram matriculados na Rede Estadual neste ano. Segundo a secretária, ainda há mais de 3 mil vagas a serem preenchidas. Os pais ou responsáveis deverão se direcionar à escola de seu interesse para buscar mais informações.

