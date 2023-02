OBRAS – Prefeito assina ordem de serviço para a construção de arquibancada e vestiário no Campo do 13

Local vai receber ampla estrutura para torcedores e atletas

Um dos espaços esportivos mais tradicionais de Porto Velho, o Campo do 13, no bairro Embratel, passará por uma ampla reforma para melhor atender a comunidade. Nesta semana, o prefeito Hildon Chaves assinou a ordem de serviço para a construção de arquibancada e vestiário no local.

“Esse é um dos locais mais conhecidos da capital por quem mantém a tradição da boa e velha partida em campo de areia. Agora, o Campo do 13 vai receber uma ampla estrutura também para as torcidas e acomodações para os atletas”, explica o prefeito.

O investimento total será de mais de R$ 950 mil, de emenda parlamentar da ex-deputada Mariana Carvalho. A empresa vencedora do processo de licitação foi a Douglas e Cia Sociedade Ltda, que terá prazo de execução de 150 dias para a conclusão da obra.

Na ocasião, o prefeito explicou que o campo não receberá revestimento ou grama sintética a pedido dos próprios moradores e atletas que optam por manter a tradição do jogo em campo de areia. O Campo do 13 fica localizado na avenida Pinheiro Machado com rua Buenos Aires, no bairro Embratel.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO