OBRAS – Prefeitura avança com a pavimentação da Avenida Calama

Equipes da Semob trabalham em trecho com drenagem concluída por empresa contratada

Mesmo com o início do período chuvoso, as obras de drenagem e pavimentação na Avenida Calama, bairro Planalto, seguem com avanço. A parte de drenagem, atribuída à empresa terceirizada, segue em conclusão, enquanto as equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob) avançam no trecho concluído com o início da pavimentação. Ao todo serão mais de 2,5 quilômetros de asfalto, que contempla até a entrada do residencial Cristal da Calama.

“Nosso objetivo é dar andamento o mais rápido possível, antes que as chuvas fiquem mais intensas, por isso que temos duas frentes de trabalho no local: da empresa, fiscalizada pela Semob, e da própria Semob, com preparação e pavimentação. Lembrando que a empresa está em fase final, dentro do prazo, o que permite que a equipe da secretaria possa concluir 2022 com a Calama asfaltada”, explica o secretário Diego Lage, titular da Semob.

Na última semana, uma nova fase na etapa de drenagem foi anunciada e concluída, que ocorreu com a chegada dos blocos de concreto para construção de caixas coletoras.

FRENTES DE TRABALHO

Equipes da Semob e empresas terceirizadas seguem com os serviços de infraestrutura em diversos pontos da cidade, entre eles no bairro Igarapé, onde além da construção da galeria pluvial, cerca de 10 quilômetros devem receber pavimentação.

Os bairros Caladinho, Pedrinhas e Floresta também recebem, através da Semob, o serviço de drenagem. Limpeza e regularização estão sendo feitas no bairro Lagoa. Já a manutenção com tapa-buracos é realizada nos bairros Conceição, Floresta, Nova Floresta, Caladinho e Igarapé.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO