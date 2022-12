OBRAS – Projeto prevê construção de arquibancadas e vestiários no Campo do 13

Pais ou responsáveis devem ficar atentos à divulgação do resultado

Durante os meses de novembro e dezembro a Prefeitura de Porto Velho realizou a chamada escolar de forma virtual e presencial para novos alunos que pretendiam ingressar na rede municipal de ensino. A chamada anual é realizada sempre próximo ao final do ano letivo e reúne vagas da creche escolar ao 5º ano do ensino fundamental em escolas da zona urbana.

Este ano, o processo de chamada para vagas em 2023 teve 7.882 inscrições, mas o número de oferta de vagas ultrapassava 8 mil. “Restaram algumas centenas em aberto ainda”, comentou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros. A Semed gerencia 141 unidades escolares na capital, mas a chamada on-line não inclui as unidades rurais, onde a procura e oferta é feita de forma somente presencial.

Gláucia Negreiros explica que a chamada escolar faz parte do processo que antecede a matrícula e já agiliza a escolha dos pais em relação as escolas mais acessíveis em localização geográfica próxima à residência do pretendente a vaga. “A inscrição não garante a vaga mas é requisito para a

matrícula. Organizamos um sistema on-line de inscrição onde os pais ou responsáveis pelo aluno acessam três opções de escolas de seu interesse”, acrescentou.

PRÓXIMO PASSO

A secretária municipal de Educação conta qual será o próximo passo após o período encerrado de chamada escolar.

“Abrimos vagas em 106 escolas urbanas, incluindo as sedes e extensões, da educação infantil, creche II e III, pré I e II, e ensino fundamental – que abrange do 1º ao 5º ano. Após esse processo de inscrição, faremos a divulgação na imprensa para que os pais ou responsáveis acessem o site e

pesquisem através do número do protocolo emitido, visualizando a escola que o aluno foi direcionado entre as três opções escolhidas”, diz Gláucia.

A partir da divulgação do resultado, iniciam-se as matrículas do dia 13 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2023.

