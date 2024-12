Obras promovidas pelo governo de RO em Cacoal contribuem para o desenvolvimento do município

Importantes melhorias na infraestrutura de Cacoal estão sendo promovidas pelo governo de Rondônia, beneficiando áreas fundamentais como segurança pública, educação e agricultura familiar. Entre as iniciativas, realizadas por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), destaca-se a revitalização do espaço utilizado pelo Programa Educacional Bombeiro Mirim, no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) do município.

O local está sendo adequado para oferecer melhores condições aos jovens participantes, que recebem treinamento em primeiros socorros, salvamento aquático, prevenção de incêndios e atividades de educação física, promovendo a formação cidadã e valores como disciplina e responsabilidade. Ainda no quartel do Corpo de Bombeiros, está em fase de finalização a construção de uma academia para as forças de segurança. O espaço será dedicado ao preparo físico e à saúde dos profissionais, reforçando o bem-estar e a eficiência no atendimento à população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura nos municípios são fundamentais e reforçam o empenho da gestão estadual em garantir mais oportunidades, segurança e qualidade de vida à população.

SEGURANÇA PÚBLICA

Outra importante obra em execução, é a construção do Complexo da Polícia Civil de Cacoal, um projeto robusto com investimento de R$ 12.714.846,85 milhões. Com 6,95% de execução, a obra tem como objetivo modernizar o atendimento à população, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança.

O complexo abrigará diversas unidades, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracol 2), o Instituto Médico Legal (IML), o Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), entre outros.

AGRICULTURA FAMILIAR

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, o Feirão do Produtor Rural de Cacoal também está recebendo melhorias. Com investimento de R$ 629.660,36 mil, o galpão, localizado na Rua Ouro, nº 211, Bairro Balneário Arco-Íris, está passando por reformas nos banheiros, construção de fachada e ampliação do estacionamento.

O espaço tem capacidade para atender até 330 boxes, dos quais, 240 já estão ocupados por produtores da agricultura familiar. O local oferece boxes de comidas típicas e lanches, consolidando-se como um ponto de apoio fundamental para a economia local.

Fonte: Governo RO