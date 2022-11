OBRAS – Ruas do bairro Aponiã recebem serviço de recapeamento

Trabalhos são executados pelas equipes da Semob

Cerca de 18 quilômetros de recapeamento estão sendo executados pela Prefeitura de Porto Velho no bairro Aponiã, zona leste de Porto Velho, antigo Conjunto 4 de Janeiro. A recuperação do asfalto nas vias do bairro começou no início do mês de novembro e os trabalhos se estenderam da avenida Imigrantes com Daniela até a Antônio Vivaldi.

“São mais de 20 ruas previstas pela Secretaria Municipal de Obras (Semob) para receber o recapeamento. O bairro é tradicional e com isso o asfalto também era antigo, o que causava alguns transtornos aos moradores, mas as equipes da Semob já estão em trabalho no local e a previsão é que chegue a pelo menos 18 quilômetros de recapeamento. A gente sempre reforça que avalia as ruas que estão prontas para receber o novo asfalto e já faz de imediato. As demais, caso não tenham, vemos o que precisa ser feito para que receba com qualidade, pois o objetivo é sempre que possível atender todo o bairro”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Além das equipes de recapeamento que estão em trabalho nos bairros Aponiã e Floresta, há equipes executando serviço de drenagem também no bairro Floresta, no São Sebastião e Castanheira. Já os trabalhos de manutenção com tapa-buracos estão nos bairros Tancredo Neves e Cuniã.

