OBRAS Trecho da avenida Calama passa por recapeamento

Obra entra no programa de recuperação de vias da Prefeitura de Porto Velho

Cerca de 1,5 quilômetro de recapeamento está sendo feito na avenida Calama, entre as avenidas Guaporé e Chiquilito Erse (Rio Madeira), em Porto Velho. O local é um dos pontos escolhidos pelo grande fluxo de veículos, principalmente em horário de pico, e a obra é de execução direta da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

Com a obra iniciada nesta semana, a Prefeitura chega próximo à marca de 70 quilômetros de recapeamento, desde o início de 2023, em mais de 15 bairros da cidade.

“Demos início a este trabalho na segunda-feira (21) e são cerca de dois dias para fazer todo o recapeamento do trecho. São equipes da Semob, e só no primeiro dia já usamos cerca de 800 toneladas de asfalto. Esse é um dos pontos em que estamos atuando na Calama. Posteriormente vamos trabalhar na drenagem do trecho entre e a Guaporé e a Mamoré, um dos centros comerciais da zona Leste de Porto Velho, para então entrar com o recapeamento”, explicou Diego Lage, secretário titular da Semob.

A avenida Alexandre Guimarães foi a última, com 2 quiômetros recapeados no centro da cidade, e o recapeamento é mais uma das frentes de trabalho da Secretaria de Obras, espalhadas pela cidade. Tem equipe em atuação na limpeza e encascalhamento no bairro Nova Esperança, que também tem serviços de terraplanagem e pavimentação em diversas vias. A ação de tapa-buracos como trabalho de manutenção também está em execução.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO