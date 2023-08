OBRASEm oito meses, foram limpos mais de 2 quilômetros de canais em Porto Velho

Evento é gratuito e aberto a todas as mulheres

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realiza o encerramento da campanha Agosto Lilás, nesta quinta-feira (31) a partir das 14h30, no auditório do CDL ( ao lado do SPC), à avenida Carlos Gomes, 1490, Centro, com o encontro “Empreender como forma de combater a violência doméstica”.

O DPPM convida a todas as mulheres para um encontro com palestras, sorteios de brindes e coffee break, no encerramento da campanha Agosto Lilás. As participantes receberão camisas da campanha.

A diretora do DPPM, Gina Brito, disse que o tema do encontro é uma abordagem inovadora que contribui significativamente para reduzir esse problema social. “O empreendedorismo não apenas cria oportunidades econômicas, mas também pode capacitar e promove mudanças positivas nas comunidades”, declarou.

FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA

Nesta quarta-feira (30), acontece mais uma edição do projeto Feira da Mulher Empreendedora, no Fórum Geral César Montenegro, na av. Pinheiro Machado, nº 777, bairro Arigolândia, Centro da cidade, das 7h às 14h.

Durante a edição da feira, mulheres cadastradas junto ao DPPM, comercializam diversos produtos como artesanatos, plantas ornamentais, alimentos, confecções e acessórios, entre outros itens. Desta forma, a Prefeitura fortalece o empoderamento feminino, fomenta a economia e contribui para a redução da violência doméstica e familiar.

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO