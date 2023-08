Previsão é de que mais de 60 ruas do bairro sejam pavimentadas

Em 30 dias de trabalho no bairro Nova Esperança, zona Norte, foram pavimentados cerca de sete quilômetros de vias, entre ruas, travessas, becos e acessos a um dos bairros mais extensos e populosos de Porto Velho. Mais de 30 vias já receberam o asfalto, entre elas a Rio Jamari, Rio Solimões, Rio Mamoré, Rio Tapajós, Travessa Aeronave, Olheiros, João Pessoa, entre outras.

O serviço de preparação para pavimentação foi iniciado no dia 1º de julho, obra que é de execução direta da Prefeitura de Porto Velho através da Secretaria Municipal de Obras (Semob). Ao todo, serão 60 ruas a receberem o asfalto, seja pavimento novo ou recapeamento, no serviço que investirá cerca de R$ 30 milhões no bairro.

O destaque é a abertura de uma nova via no bairro que ligará a rua Projetada com a avenida Governador Jorge Teixeira. A futura via deverá ter cerca de um quilômetro de extensão e promete desafogar o trânsito da região, permitindo que moradores do bairro tenham acesso a uma rota alternativa.

A pedagoga Francisca Paula é moradora do Nova Esperança há 12 anos. Ela fala do quanto é gratificante ver as ruas do bairro sendo transformadas: “A população estava ansiosa por isso, é muito tempo esperando por essa melhoria, então é gratificante ver todo esse trabalho voltado às ruas do nosso bairro”.

Opinião compartilhada pela Maria de Fátima, que chegou ao bairro quando as ruas estavam no processo de abertura. “Minha família chegou ao Nova Esperança quando as ruas ainda não eram ruas. Desde então foram muitos anos de sofrimento com a poeira na época do calor, a lama no nosso inverno e as crianças passando dificuldade para ir à escola. Somos gratos a todo trabalho que está sendo executado aqui”, diz a moradora.

RECAPEAMENTO

O asfalto também chega com qualidade a diversos bairros da capital através do recapeamento. Ao todo são mais de 56 quilômetros recapeados apenas em 2023 em pelo menos 17 bairros.

O serviço atualmente é executado pela Semob no bairro Conceição, zona sul da capital. As ruas Vicunha (entre Campos Sales e João Henrique de Souza), Agda Muniz e Elias de Souza foram as vias que receberam o recapeamento recentemente.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO