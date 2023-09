OBRASMais de 60 ruas do bairro Nova Esperança já foram pavimentadas

Trabalho é de execução direta da Prefeitura de Porto Velho

O trabalho de pavimentação no bairro Nova Esperança segue em andamento, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), e conta com investimento, de recursos próprios, de aproximadamente R$ 30 milhões, o que inclui também a abertura das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, que darão acesso direto do bairro até a avenida Jorge Teixeira, na altura do Espaço Alternativo.

São mais de 60 ruas atendidas com serviços entre pavimentação, recapeamento e drenagem profunda em pontos estratégicos. Posteriormente, as vias também serão atendidas com meio-fio e sarjeta. O aposentado Carlos Camargo mora na rua Pernambuco e diz que este é um sonho antigo dos moradores, e que está sendo realizado.

“Sobre as obras, eu achei tudo excelente, principalmente em relação a poeira que praticamente acabou. No período chuvoso era quase impossível transitar por aqui, então esse foi um trabalho que veio, sem dúvida, pra trazer mais qualidade de vida pra gente”.

Raimunda Albuquerque Ferreira é moradora do bairro há 12 anos e também é comerciante. No caso dela, a comemoração é também por conta do aumento no número de clientes. “Graças a Deus acabou a poeira, não vamos ter a lama que atrapalhava tanto durante o período chuvoso, inclusive no acesso dos nossos clientes ao comércio. As expectativas para este fim de ano são as melhores”.

A opinião é compartilhada por Manoel de Lima Ferreira, morador da rua Fortuna. “É imensamente satisfatório ver as máquinas trabalhando no nosso bairro. Foram mais de 30 anos de espera, diversas promessas, mas o nosso atual prefeito atendeu nosso pedido e hoje já podemos contemplar a melhoria”.

SANTOS DUMONT E DÉCIO BUENO

A abertura das vias foi anunciada junto ao projeto de pavimentação do bairro, no mês de junho. A avenida Santos Dumont já começou a ser pavimentada e só durante o primeiro dia, ao longo de 1,2 quilômetro de extensão, foram usadas mais de mil toneladas de massa asfáltica, o equivalente a 50 caçambas do material. “É um projeto grandioso em que as equipes da Secretaria de Obras não estão medindo esforços para concluir dentro do prazo. O primeiro passo foi pavimentar a Santos Dumont, seguimos trabalhando na Décio Bueno, que será o principal acesso à via principal. Nosso objetivo é entregar esta obra com calçada, meio-fio, ciclovia e as três pistas, além do estacionamento, na Santos Dumont”, explicou o secretário municipal de Obras, Diego Lage.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO