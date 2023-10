OBRASMais de 800 metros de drenagem devem ser construídos na avenida Calama

Trabalho faz parte da obra que terá a conclusão com o recapeamento da via entre as avenidas Guaporé e Mamoré

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), segue com a execução de serviços de limpeza e construção de drenagem profunda na avenida Calama e diversas vias dos bairros Aponiã e Igarapé. O objetivo é resolver o problema histórico de alagamentos que atingem os bairros.

O trabalho, que será concluído com a retirada do canteiro central da avenida entre Guaporé e Mamoré, também inclui o recapeamento do trecho, e reúne pelo menos 18 servidores da equipe de drenagem em ação.

“Esse é um pedido antigo feito pelos comerciantes da região, já que a avenida Calama naquele trecho é formado praticamente por um centro comercial. Porém, trazia um grave problema de alagamentos, principalmente no início do inverno amazônico, final de todos os anos. Isso atrapalhava as vendas e até a mobilidade de quem mora principalmente nos bairros Aponiã e Igarapé. Então o primeiro passo foi avaliar os trechos mais críticos, limpar as bocas de lobo e dar início à drenagem profunda. Hoje seguimos avançando pela rua Andreia”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Serão aproximadamente 800 metros de drenagem profunda na obra, que já tem mais de 50% de conclusão. A drenagem resolve diretamente o problema de alagamentos das avenidas Calama, Andreia, Daniela, Chapada dos Parecis, Ana Neri e adjacências. Porém, a Prefeitura alerta que para que o serviço tenha 100% de eficácia, é importante que a população não jogue lixo nos bueiros e denuncie quem estiver fazendo esse descarte irregular.

Só na primeira etapa do serviço, realizado no cruzamento das avenidas Calama com Daniela, foram retirados mais de 25 metros cúbicos de lixo doméstico, areia e até lixo orgânico, como carcaças de peixe.

“Dando seguimento à obra, temos dois pedidos para a população. O primeiro é de que descarte seu lixo corretamente e não nas ruas, pois fica evidente que grande parte do problema causado no período chuvoso é por conta do entupimento das manilhas com lixo, o que pode ser perfeitamente evitado. O segundo pedido é para que os moradores e comerciantes tenham paciência com os transtornos que a obra pode ocasionar. Para ter um bom resultado, precisamos de um trabalho minucioso”, finaliza o secretário.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO