Laboratório Municipal, Policlínica Rafael Vaz e Silva e Unidade de Saúde em Vista Alegre do Abunã devem ser inauguradas ainda em 2023

Proporcionar melhoria no atendimento de saúde da população é um compromisso da Prefeitura de Porto Velho que vem sendo cumprido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Neste propósito, obras de reforma, ampliação e novas construções estão sendo executadas, com projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), e que contam com investimentos que ultrapassam R$ 20 milhões.

Na rede de atenção básica, onde estão inseridas as unidades básicas de saúde, cinco obras estão em execução, somando quase R$ 8 milhões em investimento municipal. Entre as obras, destaque para as unidades São Sebastião e Vista Alegre do Abunã, com o projeto quase finalizado e previsão de inauguração em breve.

Outras unidades como União Bandeirantes, Manoel Amorim de Matos e Três Marias são obras iniciadas mais recentemente, que seguem dentro do cronograma de construção.

Na última semana, a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini, acompanhada da equipe técnica da Semusa, visitou os canteiros de obras das unidades Três Marias, São Sebastião, União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã, para verificar in loco a execução do projeto.

“Estamos trabalhando muito para cumprir o planejamento de reformas e ampliações das unidades de saúde. Muitas estão em execução, outras prestes a licitar com recursos garantidos. O próximo ano será ainda mais intenso com muitas entregas de unidades novas e também início de outras”, apontou a secretária.

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

A obra da Unidade de Saúde da Família (USF) está em fase de conclusão, com mais de 95% do projeto executado. A nova estrutura, com investimento superior a R$ 1,1 milhão, foi totalmente reconstruída, sem nenhum aproveitamento do prédio antigo, e também vai receber novos equipamentos adquiridos pela Semusa.

UNIÃO BANDEIRANTES

Mais de R$ 1,4 milhão de recursos próprios serão investidos na obra. Além de melhorar a estrutura física da unidade de saúde da família, a reforma também vai contemplar a construção de um anexo para sala de estabilização, atendimentos de casos de urgência e uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.

SÃO SEBASTIÃO

Também em fase final do projeto, a unidade passou por ampla reforma, com melhorias nos pisos superior e inferior da unidade. A reforma contemplou os mais de 460 metros quadrados da unidade, com adequação dos ambientes para garantir melhor fluxo de trabalho e adequação às normas técnicas. Ao todo, mais de R$ 700 mil serão investidos na nova estrutura.

TRÊS MARIAS

Uma obra bastante aguardada pela população, iniciada há cerca de 45 dias, com investimento de R$ 1,7 milhão. O projeto contempla uma ampla reforma e reconstrução, uma vez que o prédio sofreu ações de vandalismo e depredação. De acordo com a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), o cronograma de entrega da obra é para abril de 2024.

MANOEL AMORIM DE MATOS

Na zona Sul, outro importante projeto segue em construção. Com mais de R$ 2,6 milhões em investimentos, a nova unidade Manoel Amorim de Matos será também ampliada para melhor atender à população.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

A rede de atenção especializada também tem recebido um cuidado especial da Prefeitura de Porto Velho. Mais de R$ 12 milhões estão sendo executados na construção da Maternidade Municipal Mãe Esperança, Laboratório Municipal e Policlínica Rafael Vaz e Silva, essas duas em fase final de projeto, previstas para inaugurar ainda em 2023.

Embora recebam constantemente obras de revitalização, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul e Leste devem ser as próximas estruturas a entrar em reforma. Os recursos estão garantidos, projetos aprovados com licitação que deve ser aberta no próximo ano.

As unidades de Pronto Atendimento José Adelino e Ana Adelaide também entram nesse pacote de reformas. O projeto de ambas está em fase de elaboração, com recurso assegurado.

“Estamos trabalhando muito para executar o maior programa de reformas estruturais da rede municipal de saúde. Muitas obras serão entregues no próximo ano e muitas outras serão iniciadas, mas todas com recurso garantido para a conclusão, nas próximas gestões”, aponta Eliana Pasini.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO