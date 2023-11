OBRASRuas do bairro Mato Grosso tem pavimentação concluída

Serviço foi executado pela Secretaria Municipal de Obras

O bairro Mato Grosso, um dos principais do Centro da capital, conta agora com 100% de pavimentação. O trabalho, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e executado pela Secretaria Municipal de Obras (Semob), asfaltou o restante das ruas do bairro, resultando em cerca de 1 quilômetro de capa nova.

Foram asfaltadas três ruas e quatro becos, sendo as ruas Osiel, Eliene Siqueira e Salvador, e os becos do São Paulo, Guanabara, do Afonso e Rio de Janeiro. As vias se unem ao número de ruas asfaltadas com recurso próprio da Prefeitura através da Semob. Em 2023 foram asfaltadas ruas nos bairros Nova Esperança, Areal Centro, Baixa União, Nova Porto Velho, Eldorado e Triângulo. Além do bairro Mato Grosso, o Nova Esperança também foi concluído, com mais de 82 ruas pavimentadas, que também estão recebendo o trabalho de construção de meio-fio e sarjeta.

“É com grande satisfação que temos estes números de avanço do que chamamos de capa nova, o asfalto novo, nos bairros em diversos pontos da nossa capital. O cartão-postal é o Centro da cidade, com isso, finalizamos o bairro Mato Grosso, mas vale sempre ressaltar a importância que damos aos bairros das demais zonas, como o Nova Esperança, na zona Norte, e o Eldorado, na zona Sul”, explica o secretário da Semob, Diego Lage.

RECAPEAMENTO

Além da pavimentação das vias, a Prefeitura também trabalha com a recuperação do asfalto em diversos pontos da cidade. Em 2023 já são 80 quilômetros de recapeamento, e o trabalho mais recente foi finalizado na rua Ananias Ferreira, seguindo para a avenida Calama, que passa por recuperação entre as avenidas Guaporé e Mamoré.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO