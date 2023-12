OCB prevê crescimento até 4 vezes superior ao PIB do Brasil em 2023

O fenômeno climático El Niño tem trazido condições extremas ao país, com chuvas intensas no Sul e altas temperaturas no restante do país. Esses eventos representam um risco significativo para as plantas, impactando seu crescimento devido ao desequilíbrio hídrico no solo e dificuldades na absorção de nutrientes vitais.

Para mitigar esses desafios, os chamados “fisioativadores” surgem como uma estratégia essencial. Estes produtos, estimulam naturalmente as plantas a produzirem hormônios fundamentais para seu crescimento, promovendo resistência ao estresse ambiental e otimizando o uso de nutrientes.

No ciclo inicial de cultivos como soja, milho e algodão, cuidados com as sementes são vitais. Além da escolha de variedades resistentes ao estresse, investir em soluções como o Biozyme, que favorece o enraizamento e regulação hormonal, é crucial para garantir maior resistência à escassez de água.

Durante o crescimento vegetativo, estresses climáticos podem reduzir a produtividade. Nesse contexto, produtos como o Foltron Plus são fundamentais para o manejo antiestresse, agindo como antioxidantes, melhorando a produção de energia e acelerando a recuperação das plantas.

O mercado de fertilizantes especiais, incluindo os fisioativadores, está em ascensão, em 2022 cresceu mais de 33%, refletindo a busca por soluções sustentáveis na produção alimentar.

Fonte: Pensar Agro