Oktoberfest: Acidente em montanha-russa fere oito pessoas

AFP Oktoberfest em Munique





Um acidente neste sábado (16) na montanha-russa da “Oktoberfest” em Munique, Alemanha, durante o primeiro dia do evento causou preocupação e ferimentos leves para oito pessoas, duas das quais foram encaminhadas para o hospital para avaliação médica.

O caso ocorreu quando dois vagões da montanha-russa “Höllenblitz” colidiram, causando o acidente. O “Höllenblitz” é uma atração coberta que promete fortes emoções aos seus passageiros.

As autoridades locais estão empenhadas em investigar as causas do acidente, buscando determinar como ocorreu a colisão e se houve algum problema técnico ou erro humano envolvido.





A “Oktoberfest” em Munique é um dos maiores eventos de cerveja do mundo, atraindo milhões de visitantes a cada ano.

A festa, que começou no primeiro dia do acidente, tem previsão de receber cerca de seis milhões de pessoas e gerar lucros significativos, estimados em cerca de 1,2 bilhão de dólares. O evento está programado para ocorrer até o dia 3 de outubro.

