Olha só esse maravilhoso fricassê de frango bem cremoso e suculento! Faça hoje mesmo!

O prefeito Ricardo Nunes e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas , assinaram nesta sexta-feira (4), na sede do Paços do Conselho (câmara municipal da capital portuguesa), um Acordo de Cooperação e Amizade , com validade de dois anos a partir da data de hoje. O objetivo deste trato – que não pressupõe a transferência de recursos públicos financeiros ou materiais entre as partes – é estabelecer um quadro de cooperação recíproca, para a promoção de projetos e atividades destinadas à resolução de problemas em diferentes áreas de interesses que lhes são comuns.

“É com muita alegria que hoje assino este acordo, fortalecendo as relações entre Lisboa e São Paulo. Tenho de que de que é muito importante para o povo de São Paulo e para o povo de Lisboa”, declarou Nunes.

O prefeito e sua comitiva, da qual fazem parte os secretários Marta Suplicy (Relações Internacionais) e Juan Quirós (Inovação e Tecnologia), além de Renan Vieira, presidente da Adesampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), entre outras autoridades, foram à Lisboa para participar do Web Summit. Trata-se da maior conferência da Europa em tecnologia, realizada anualmente desde 2009, e que chega ao fim nesta sexta-feira.

“Foi muito importante virmos ao Web Summit. São Paulo está seguindo o mesmo caminho de Lisboa, com foco nas políticas públicas, na questão da tecnologia e da sustentabilidade”, afirmou.

Áreas de cooperação

De acordo com o contrato firmado hoje, serão inseridas as seguintes áreas de cooperação como eixos temáticos não exclusivos: estratégia de internacionalização (incluindo questões de posicionamento, relações e cooperação internacional) e para implementação, assim como acompanhamento e monitoramento das agendas globais de desenvolvimento.

Ambas as partes acordam, ainda, incluir outras áreas de cooperação como Inovação e Tecnologia; Cultura e Economia Criativa; Desenvolvimento Econômico; Investimentos e Mobilidade Urbana Sustentável. Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana, Turismo; Agenda 2030 e Mudanças Climáticas também fazem parte da tratativa. São Paulo e Lisboa poderão desenvolver atividades como assistência técnica e troca de informações; designação de funcionários para permitir o intercâmbio de dados e experiências sobre temas comuns; organização conjunta de seminários, workshops e conferências, assim como outras formas de cooperação. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, em conjunto com a Divisão de Relações Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa.

Fonte: IG Nacional