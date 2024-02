Olha só esse maravilhoso macarrão de forno bem cremoso e suculento!

Coloque a carne numa panela de pressão com as 2 xícaras de água e o sal a gosto, deixe cozinhar por uns 15 minutos, mas sempre prestando a atenção para não deixar queimar.

Deixe dourar a cebola e o alho (se necessário coloque as 2 colheres de azeite).

Enquanto a carne frita coloque o macarrão para cozinhar conforme a instrução do pacote e reserve.

Coloque metade do macarrão e a metade do molho, mexa e por cima coloque a metade do presunto picado e a metade da muçarela.