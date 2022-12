OMS: mudanças climáticas intensifica aumento de casos de cólera

Divulgação/Unicef Haiti registrou níveis altos de contaminação por cólera; 280 pessoas morreram desde outubro de 2022

O mundo passa por um momento arrasador no combate à cólera. A OMS (Organização Mundial de Saúde) atua no combate da doença em cerca de 29 países que sofrem com a escazes de vacina.

A explosão de casos da doença foi intensificadas pelas mudanças climáticas e escassez de vacinas, alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS) nessa sexta-feira (16).

A cólera é um problema sanitário que afeta principalmente países de baixa renda. A doença está relacionada à falta de acesso à água potável segura e a instalações sanitárias adequadas.

Países como Haiti, Paquistão, Líbano, Síria, Quênia, Etiópia e Malawi, estão entre os mais afetados. A epidemia deve ser combatida agora, para se evitar que situação piore. No Haiti, a doença matou mais 280 pessoas desde outubro. O país não registrava casos de cólera há cerca de três anos.

A OMS divulgou que as reservas mundiais de vacinas estão quase esgotadas. Além disso, as 36 milhões de doses da vacina disponíveis anualmente já foram distribuídas aos países .

Fonte: IG SAÚDE