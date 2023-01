OMS se reúne para decidir se Covid ainda é uma emergência mundial

Fergus Walsh – Editor da BBC News OMS se reúne para decidir se a Covid-19 ainda corresponde a uma emergência mundial

O Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional, da Organização Mundial da Saúde ( OMS ), deve se reunir nesta sexta-feira (27) para decidir se a Covid-19 ainda corresponde a uma emergência de saúde mundial .

A informação foi divulgada pelo diretor-geral Tedros Adhanom na última quarta-feira (25).

No fim do ano passado, a entidade afirmou que as emergências tanto do coronavírus quanto do monkeypox poderiam ter um fim em 2023.

A Covid-19 foi anunciada como emergência de saúde pública no dia 30 de janeiro de 2020. A cada três meses, profissionais da organização se reúnem para reavaliar a situação.

Desde o início da pandemia, o mundo registrou mais de 669 milhões de casos e mais de 67,8 milhões de mortes.

Só no Brasil, houve 36 milhões de contágios e quase 700 mil óbitos. De acordo com a plataforma Our World in Data, o país ocupa o 21º lugar no ranking de maior número de mortes a cada milhão de habitantes, com 3.240.

