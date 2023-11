Onda de calor: 13 estados têm alerta de perigo para altas temperaturas

Rovena Rosa/Agência Brasil – 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

O alerta de perigo para onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi ampliado para 13 estados e Distrito Federal nesta segunda-feira (13). A previsão do instituto é que as altas temperaturas durem ao menos até a próxima quarta (15).

Os avisos meteorológicos se concentram, principalmente, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, mas também afeta o Sul do país e um pouco do Norte. Nessas regiões, a previsão é que os termômetros fiquem ao menos 5ºC acima da média histórica para o mês de novembro.

Veja os locais que estão com alerta de perigo do Inmet nesta segunda:

Grande perigo: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo;

Perigo: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins

De acordo com o Inmet, os alertas de “perigo” exigem atenção sobre condições meteorológicas e os riscos, que podem ser inevitáveis. Já os de “grande perigo”, estão ligados a situações em que estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com riscos para a integridade física.

A Defesa Civil decretou estado de alerta para São Paulo em meio à previsão de máxima de 37ºC. No Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar acima dos 30ºC pela manhã, mas, o bairro do Jardim Botânico registrou 33,7ºC, com sensação térmica de 48ºC.

Nesse domingo (12), a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano, marcado por predomínio de Sol e ar seco. De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura paulista, a média máxima chegou a 36,9ºC à tarde, superando o recorde anterior de 36,5ºC, registrado em 24 de setembro.

Recordes de temperatura



No último sábado (11), as cidades de Porto Murtinho (MS) e Aragarças (GO) registraram máxima de 42,3 °C, sendo as maiores registradas no dia pelo Inmet. Cuiabá (MT) marcou 41,3 °C e foi a capital com a maior temperatura do dia.

No próximos dias, o instituto alerta para temperaturas máximas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 44ºC. A previsão indica que várias cidades tenham recordes históricos de calor ao longo da semana.

Fonte: Nacional