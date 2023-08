Onda de calor atinge o país ao longo da semana e aumenta temperaturas

Montagem iG / Imagens: Wikimedia Commons e reprodução/Instagram Luisa González e Daniel Noboa Azin

Os candidatos Luisa González e Daniel Noboa Azin devem disputar o segundo turno das eleições do Equador. As urnas foram fechadas e começaram a ser apuradas ainda na tarde desse domingo (20), às 17h (19h no horário de Brasília).

Com 91% das urnas apuradas às 3h52 desta segunda-feira (21), González e Azin lideram a disputa presidencial com 33% e 23% dos votos, respectivamente, segundo a agência de notícias Associated Press .

A chapa de Fernando Villavicencio, candidato ao pleito que foi assassinado durante comício político no início do mês, aparecia em terceiro lugar na votação, com 16% dos votos.

O segundo turno no país está marcado para 15 de outubro, mas o vencedor do pleito vai receber as credenciais do governo em 30 de novembro, conforme o cronograma do órgão de governo eleitoral.

A necessidade de uma segunda rodada de votação foi confirmada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão equatoriano que equivale ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com mais de 60% das urnas apuradas, a presidente do CNE, Diana Atamaint, afirmou que os resultados já indicavam “uma tendência para garantir que os equatorianos vão a um segundo turno eleitoral”.

*Em atualização

Fonte: Internacional