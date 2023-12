Onda de calor: estados têm alerta de altas temperaturas e tempestades

Paulo Pinto/Agência Brasil – 09.11.2023 Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabaú

Nesta sexta-feira (15), ao menos 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta laranja para uma onda de calor intensa neste fim de semana, de acordo com aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além das altas temperaturas, ao menos cinco estados devem registrar tempestades nos próximos dias.

Conforme o instituto, nove estados estão em alerta amarelo para chuvas intensas.

Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul está sob alerta laranja para onda de calor e tempestades. Na tarde desta sexta, a capital do estado, Porto Alegre, deve registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já em algumas cidades do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste, as temperaturas podem passar dos 40ºC, com os termômetros ficando 5ºC acima da média até domingo (17).

Confira, abaixo, as máximas para as capitais em alerta previstas para esta sexta, de acordo com o Inmet:

Brasília (DF): 32°C;

São Luís (MA): 34°C;

Belo Horizonte (MG): 33°C;

Curitiba (PR): 33ºC;

Rio de Janeiro (RJ): 36ºC;

Porto Velho (RO): 33ºC;

São Paulo (SP): 34ºC;

Salvador (BA): 32ºC;

Vitória (ES): 32ºC;

Cuiabá (MT): 39ºC;

Goiânia (GO): 36ºC;

Campo Grande (MS): 37ºC;

Teresina (PI): 36ºC;

Porto Alegre (RS): 39ºC;

Florianópolis (SC): 30ºC;

Palmas (TO): 35ºC;

Por mais que diversas regiões tenham esse pico de calor nos próximos dias, especialmente no domingo, a chegada de uma frente fria com a influência do vento quente e úmido de noroeste devem causar temporais no Sul do Brasil.

Apesar do calorão no fim de semana, a próxima segunda-feira (18), segundo o Inmet, a semana deve começar com temperaturas mais amenas, com aumento da umidade e virada dos ventos de sul a sudeste.

Fonte: Nacional