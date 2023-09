Onda de calor: SP pode registrar os dias mais quentes da história

Paulo Pinto/Agência Brasil – 19.09.2023 Termômetros na Avenida Paulista oscilando entre 33ºC e 35ºC

Embora São Paulo tenha registrado altas temperaturas nos últimos dias, o pico de calor esperado para o estado ainda não foi registrado. Os dias mais quentes estão previstos para esta reta final do inverno, mas também para as últimas semanas do mês de setembro.

O calor extremo também está previsto para o próximo final de semana e a capital paulista pode atingir recordes históricos, de acordo com a Climatempo.

As áreas com condições para pancadas de chuva no estado tiveram diminuição nessa quarta-feira (20) e, a partir desta quinta (21), o ar seco começa a se expandir pelo território paulista, fazendo com que haja mais horas de insolação e com que as temperaturas fiquem cada vez mais quentes.

Na capital, o calor extremo deve ser registrado nos primeiros dias da primavera, que começa neste sábado (23). Segundo a Climatempo, a previsão tem estimado temperaturas entre 37ºC e 38ºC, um índice considerado altíssimo para a cidade.

O pico de calor acontece no fim de semana. No sábado, com o início da primavera, a máxima pode chegar aos 36ºC, e no domingo (24), aos 37ºC.

A chamada onda de calor está prevista para durar até o início da semana que vem e, ainda na segunda-feira (25), os termômetros devem atingir esta média de temperatura.

Segundo o instituto, a maior temperatura máxima já registrada foi de 37,1ºC em 30 de setembro de 2020, na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) do Mirante de Santana. Da série histórica, de quando começaram as medições no local, o recorde é de 37,8C em outubro de 2014.

A Climatempo alerta que as previsões podem sofrer alterações de um dia para o outro.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:





Quinta-feira (21): mínima de 16ºC e máxima de 33ºC;

Sexta-feira (22): mínima de 17ºC e máxima de 35ºC;

Sábado (23): mínima de 19° e máxima de 36°;

Domingo (24): mínima de 20° e máxima de 38°.

Fonte: Nacional