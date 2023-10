ONG israelense critica Lula por chamar ataques de Israel ‘genocídio’

Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula chamou o Hamas de ‘terrorista’, mas ressalta que a invasão não justifica “Israel matar milhões de inocentes”., especialmente crianças

Após o presidente Lula (PT) ter dito que o conflito entre Israel e o grupo armado palestino “não é uma guerra, é um genocídio” , ao falar sobre as crianças palestinas mortas na Faixa de Gaza pelos bombardeios israelenses, a ONG “Stand With Us” , que se define como uma “instituição educacional sobre Israel sem fins lucrativos”, divulgou um vídeo criticando a posição do governante.

As crianças são cerca de 40% do total de mortos no território, que atingiu o patamar de 6.546 na quarta-feira (25), de acordo com o ministério da Saúde de Gaza, que contabilizou um total de 2.704 crianças mortas e mais de 5 mil feridas na região até o momento, o que representa uma média de 400 crianças vitimadas por dia.





“O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, em declarações recentes, fez afirmações incorretas e extremamente perigosas sobre as ações tomadas pelo governo de Israel como resposta aos ataques do Hamas do dia 7 de outubro. Ele chegou a chamar as medidas de insanas e tratar como genocídio a guerra em curso na região. Em resposta, gravamos esse vídeo em que aponta as incorreções nas falas do presidente da república e explica o que de fato ocorre, comparando com situações verdadeiras de insanidade e de atos com intenções genocidas”, disse a organização.

Fonte: Internacional