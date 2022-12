Ônibus cai em ribanceira na Espanha e deixa ao menos 4 mortos

Pixabay ONGs disseram que vão deixar o Afeganistão

Três ONGs estrangeiras anunciaram neste domingo (25) a suspensão de suas atividades no Afeganistão devido à decisão do Talibã de proibir funcionárias mulheres em entidades internacionais.

Em um comunicado, as ONGs Save the Children, Norwegian Refugee Council e Care International afirmaram que vão suspender seus programas até “que esse anúncio seja esclarecido” e pediram que “homens e mulheres possam igualmente continuar a salvar vidas no Afeganistão “.

“Não podemos efetivamente alcançar crianças, mulheres e homens em necessidade no Afeganistão sem nossas equipes femininas”, ressaltaram as entidades.

No último sábado (24), o regime Talibã emitiu uma ordem proibindo mulheres de trabalharem em ONGs estrangeiras, apenas quatro dias depois de os fundamentalistas islâmicos terem banido estudantes do sexo feminino em universidades.

O governo afegão ameaçou inclusive suspender as licenças de entidades que não se adequarem à nova regra. O Talibã alega que vinha recebendo “reclamações graves” sobre funcionárias das ONGs que não respeitavam o código de vestimenta islâmico.

O grupo voltou ao poder no Afeganistão em agosto do ano passado, após a caótica retirada das tropas dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , e havia prometido ser mais flexível em relação às mulheres.

No entanto, aos poucos começou a implantar medidas cada vez mais rígidas, se reaproximando do regime linha dura que marcou o domínio talibã no país entre 1996 e 2001.

“A União Europeia condena firmemente a recente decisão dos talibãs de proibir mulheres de trabalharem em ONGs nacionais e internacionais”, disse um porta-voz do alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo