Ônibus de SP levam mensagens para seleção durante a Copa do Mundo

A SPTrans informa que até o dia 21 de dezembro a cidade de São Paulo terá em circulação ônibus identificados com mensagens referentes à Copa. Os ônibus adesivados com as cores da bandeira do Brasil e com frases de incentivo à Seleção estão circulando por toda a cidade.

O transporte coletivo por ônibus faz parte do cenário da cidade e, por atender a todas as regiões, do Centro aos bairros mais afastados, os veículos adesivados podem incentivar as pessoas a entrarem no clima da Copa e, também, a promover a união da torcida pelo Hexacampeonato.

A SPTrans elaborou a arte do adesivo e enviou às concessionárias para adesão. Cabe a elas decidir se irão participar e quantos veículos serão adesivados. A arte estampada nos veículos respeita os códigos e informações do sistema que estão instalados na carroceria dos coletivos. As aplicações nas áreas envidraçadas são feitas com adesivos perfurados.

A circulação de ônibus temáticos torna o sistema de transporte mais humanizado ao lembrar das datas comemorativas, como o Natal e Dia das Crianças, e registrar o compromisso da SPTrans com a responsabilidade social em temas importantes, como as campanhas do Maio Amarelo, Ponto Final ao Racismo e Ponto Final ao Abuso Sexual nos Ônibus de São Paulo.

Empresas que já têm ônibus adesivados:

Grajaú – três Movebus – dois Norte Buss – dois Pêssego – dois Sambaíba – dez Transcap – um Transunião – um UpBus – quatro

