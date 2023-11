ONU: 80% da população de Gaza foi deslocada desde o início da guerra

Reprodução/Youtube Javier Milei, presidente eleito da Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, por uma carta parabenizando-o pela vitória nas eleições do país no último domingo (19). Em nova declaração nessa quarta-feira (22), Milei suavizou as críticas anteriores à China, quando disse que não negociaria com comunistas.

“Agradeço ao presidente Xi Jinping pelos parabéns e bons votos”, disse Milei nas redes sociais. “Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar do povo chinês”, acrescentou, compartilhando uma foto de uma carta de Xi Jinping traduzida para espanhol.

Durante sua campanha eleitoral, o argentino adotou um tom diferente em relação à China e ao Brasil — dois dos parceiros comerciais mais importantes de seu país. Alguns meses atrás, inclusive, o presidente eleito comparou o governo chinês a um “assassino” e disse que a população do país “não era livre”.

“Disse que não irei fazer negócios com a China, mas não irei fazer negócios com nenhum comunista. Eu sou um defensor da liberdade, da paz, e da democracia. Os comunistas não entram aí [nesse grupo]. Os chineses não entram, Putin não entra, Lula não entra aí. Nós queremos ser o farol moral do continente”, declarou Milei no final de setembro.

“Não vamos promover nenhum tipo de ação com comunistas ou socialistas. Isso não quer dizer que os argentinos não possam comercializar. Se querem fazer negócios com China, Rússia, com Brasil, com quem seja, problema dos argentinos”, acrescentou.

Nessa terça (21), a China disse que a Argentina cometeria um “erro grave” caso cortasse relações com o país após a vitória de Milei. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning disse que tem sido um bom momento para o desenvolvimento das relações bilaterais com a Argentina.

Em carta a Milei, o presidente da China disse que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre os países, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV .

“Estou pronto para trabalhar com o presidente eleito Milei para continuar a amizade China-Argentina, ajudar o desenvolvimento e a revitalização dos nossos respectivos países através de uma cooperação ganha-ganha e promover o desenvolvimento constante e de longo alcance das relações China-Argentina”, disse Xi Jiping.

