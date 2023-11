ONU diz estar chocada com os ataques ao campo de refugiados em Gaza

Reprodução: Flipar Essas imagens foram geradas através da plataforma “Midjourney”, um sistema de inteligência artificial (IA) que cria artes a partir de uma descrição textual.

O dicionário inglês Collins divulgou a lista das palavras mais mencionadas pela imprensa, nas mídias sociais e na literatura em 2023. Com base nesta frequência, a “IA” foi a escolhida, mesmo que seja uma sigla para o termo inteligência artificial. A sigla ganhou grande repercussão após o lançamento do ChatGPT .

O diretor-geral do Collins, Alex Beecroft, argumentou que o termo IA foi escolhido pois a ferramenta “tem sido um grande foco este ano devido ao seu rápido desenvolvimento, torando-se uma palavra tão onipresente e incorporada em nossas vidas quanto e-mail, streaming ou qualquer outra que em algum momento parecia futurista – agora, é uma tecnologia cotidiana.”

Segundo o dicionário Collins, IA é a “modelagem das funções mentais humanas por programas de computador”.

Estudo

A escolha pautou a análise de um banco de dados com mais de 20 milhões de termos, tendo palavras únicas e expressões. Todas elas foram utilizadas em jornais, sites, revistas, livros, rádios, TVs e em conversas cotidianas.

O estudo dirigido pelos lexicógrafos do Collins Dictionary visa atualizar o dicionário e representar a evolução da sociedade e as preocupações das pessoas que utilizam a língua para se comunicarem.

Enquanto alguns termos são considerados mais regionais do Reino Unido, outros são de gama mais universal, como a denominação “nepo baby”. Ainda que seja uma terminologia em inglês, trata-se de uma expressão utilizada no mundo para definir pessoas que são filhas de famosos , e que ganharam acensão em atividades semelhantes ao dos pais. O termo é utilizado como ofensa em muitas ocasiões, como forma de dizer que uma pessoa só conseguiu o sucesso devido a sua ascendência.

Outra palavra universal citada na pesquisa é o “desinfluenciar”. O termo define o ato de utilizar as redes sociais para convencer os seguidores a não consumir ou evitar produtos comerciais, ou escolhas de lifestyle.

Dentre os produtos atacados pela “desinfluencia”, está outra palavra que eve bastante destaque este ano, os “ultraprocessados”. O dicionário define como “ultraprocessado” os “alimentos preparados através de métodos industriais complexos que possuem ingredientes com pouco ou nenhum valor nutricional”.

Novamente conectando os termos, os “ultraprocessados” são comumente ligados a outra palavra destacada pelos lexicógrafos: a “semaglutida”. A palavra defini um ativo do medicamento Ozempic, que é usado no tratamento contra a diabetes e a obesidade. O tema foi o primeiro assunto na coluna do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnso , ao jornal Daily Mail.

No Brasil, um termo que virou febre principalmente nas redes sociais é o “evento canônico”. O Collins define como “canon event” um “evento essencial para a formação do caráter ou identidade de um indivíduo”. A terminologia era bastante utilizada nos quadrinhos, e ganhou força na internet após o lançamento do filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, em que traz uma explicação para justificar um traço de personalidade do personagem principal.

Outras palavras citadas britânicas são:

Bazball: Trata-se de uma espécie de críquete de teste, esporte sem muita tração no território brasileiro;



Trata-se de uma espécie de críquete de teste, esporte sem muita tração no território brasileiro; Debanking: É o ato de privar uma pessoa da sua conta bancária. No Brasil, o termo utilizado nesses casos é o “desbancarizar”. No Reino Unido, a palavra ganhou tração após o político de direita Nigel Farage denunciar que sua conta que tinha no Coutts, uma agência do grupo NatWest, havia sido encerrada devido às suas convicções políticas;

É o ato de privar uma pessoa da sua conta bancária. No Brasil, o termo utilizado nesses casos é o “desbancarizar”. No Reino Unido, a palavra ganhou tração após o político de direita Nigel Farage denunciar que sua conta que tinha no Coutts, uma agência do grupo NatWest, havia sido encerrada devido às suas convicções políticas; Greedinflation: É o uso da inflação como desculpa para o aumento de preços, de forma que a elevação fica artificial, com o único objetivo das empresas lucrarem;

É o uso da inflação como desculpa para o aumento de preços, de forma que a elevação fica artificial, com o único objetivo das empresas lucrarem; ULEZ: Sigla para definir a área em que apenas veículos que emitem pouca poluição podem entrar sem que tenha-se que pagar uma taxa.



