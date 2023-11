ONU diz estar ‘horrorizada’ com invasão de Israel em hospital de Gaza

Reprodução: OMS Palestinos em corredor do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa Gaza

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Cruz Vermelha disseram que estão preocupados com a invasão de Israel no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza , nesta quarta-feira (15). Segundo os militares israelenses, a operação é contra o Hamas e ocorre em uma “área específica” da unidade de saúde. Eles buscam por infraestruturas e armas do grupo extremista.

O diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Martin Griffiths, disse estar “horrorizado” com as informações sobre operações militares no hospital Al Shifa de Gaza…

“A proteção dos recém-nascidos, pacientes, profissionais da saúde e de todos os civis devem ter precedência sobre todas as outras questões”, escreveu Griffiths na rede social X.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha emitiu um comunicado e disse que “está extremamente preocupado com o impacto para os pacientes e feridos, profissionais da saúde e civis”.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que as informações de uma incursão militar de Israel no hospital de Al Shifa são “preocupantes”. Foi informado ainda que órgão perdeu contato com os médicos do complexo.

Segundo a imprensa local, dezenas de soldados israelenses entraram no hospital, enquanto tanques ficaram estacionados no pátio do complexo médico. O diretor-geral dos hospitais de Gaza, Munir al-Bursh, afirmou que os militares revistaram o porão do hospital Al-Shifa e entraram nas alas cirúrgica e de emergência.

O AL-Shifa tem aproximadamente 700 pacientes e mais de mil profissionais da saúde presos no complexo desde o início dos ataques israelenses à unidade nos últimos dias. Ainda, há mais de 2 mil refugiados que se abrigam no hospital.

Fonte: Internacional