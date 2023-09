ONU: quase 10 mil civis foram mortos na Ucrânia desde a invasão russa

Kremlin – 12.07.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , classificou nesta terça-feira (12) os processos judiciais contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump como “uma perseguição por motivos políticos”.

Durante discurso no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, o líder russo afirmou que o magnata norte-americano foi vítima de uma perseguição política motivada por sua decisão de concorrer as eleições de 2024 contra o democrata Joe Biden.

“É uma perseguição por motivos políticos da parte de seu rival”, declarou ele, acrescentando que esta situação mostra a “perversão do sistema americano”.

O ex-presidente dos EUA enfrenta ao menos quatro processos e já foi indiciado por diversas acusações criminais, que vão desde fraude eleitoral até espionagem, apesar de se declarar inocente.

De acordo com Putin, a postura norte-americana em relação à Rússia não deve mudar, independentemente do vencedor das próximas eleições de 2024.

Por fim, garantiu que os rumores sobre as supostas ligações da Rússia com Trump são “absurdos”, lembrando que o republicano impôs “mais sanções a Moscou do que qualquer outra pessoa” durante seu mandato.

Fonte: Internacional