ONU relata escassez de combustível em Gaza e alerta paralisação

Reprodução YouTube Repórter foi surpreendido com bombardeio ao vivo

Um jornalista da TV Al Ghad estava fazendo uma reportagem ao vivo do lado de fora do Hospital Indonésio, no norte da Faixa de Gaza , quando ocorreu uma grande explosão e pessoas puderam ser vistas nas imagens correndo para se proteger.

Localizada no norte de Gaza, Beit Lahia é a cidade onde está o Hospital da Indonésia, que atualmente sofre com falta de energia e escassez de insumos, assim como todas as unidades de saúde do norte do enclave.

Atef al-Kahlot, diretor do Hospital da Indonésia, disse à AlJazeera que suas instalações estão operando apenas entre 30% e 40% da capacidade e fez um apelo para que o mundo ajude.

“Apelamos às pessoas honradas do mundo, se sobrar alguma delas, para que pressionem as forças de ocupação para abastecerem o Hospital Indonésio e o resto dos hospitais na Faixa de Gaza”, disse ele.

Antes da guerra, os suprimentos alimentares para o Hospital da Indonésia eram geralmente provenientes de áreas próximas. No início do bloqueio total e dos ataques de Israel a Gaza, os voluntários do hospital saíam à procura de mantimentos em ambulâncias, fornecidas pelo hospital, que eram consideradas mais seguras do que os veículos civis.

O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta segunda-feira (13) que “todos os hospitais no norte da Faixa de Gaza estão fora de funcionamento”.

A informação foi confirmada pelo vice-ministro da Saúde do governo de Hamas, Youssef Abu Rish, que confirmou a morte de seis recém-nascidos prematuros e outros nove pacientes em cuidados intensivos devido à falta de tratamento por causa da escassez de energia elétrica.

Fonte: Internacional