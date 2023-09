ONU: UE deve pedir a China que pressione a Rússia para uma ‘paz justa’

Kremlin – 30.12.2022 O presidente da Rússia, Vladmir Putin, informou que vai se encontrar com Xi Jinping em outubro

O presidente do Conselho Europeu, Chales Michel, disse durante seu discurso preliminar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que vai pedir à China, durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que pressione a Rússia a fazer uma “paz justa”. O país está há mais de um ano em guerra contra a Ucrânia.

O Conselho de Segurança se reúne nesta quarta-feira (20), durante a Assembleia Geral, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo Michel, o pedido será em uma linha de “paz justa que respeite a Carta da ONU e seus princípios fundamentais – a integridade territorial de uma nação soberana”.

Ele fará o pedido diretamente à delegação chinesa, dizendo: “Como nações responsáveis, vamos unir forças – para persuadir a Rússia a acabar com essa guerra criminosa que está prejudicando tantas pessoas”, segundo mostra o rascunho.

A China está sendo representada na Assembleia Geral por meio do vice-presidente, Han Zheng. Segundo diplomatas, é esperado que ele participe do encontro do conselho de 15 membros, representando a China. A reunião deve ainda contar com a presença do presidente da Ucrânia, Vlolodymyr Zelensky .

A Assembleia Geral promoveu uma votação com os 193 membros, para exigir que Moscou retirasse as tropas militares do território ucraniano, e, assim, finalizasse o conflito. A China, nesta votação, se absteve.

O Kremlin confirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajará a China em outubro .

