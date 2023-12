“Operação Acautelar” é realizada em vários municípios de Rondônia

Estamos na contagem regressiva para um novo ano, ao mesmo tempo em que renovamos as esperanças, realizações e a fé em uma caminhada iluminada por Deus. Chegamos ao último dia de 2023 e devemos olhar para trás agradecidos pelos avanços conquistados que, novamente, deixaram Rondônia firme no crescimento.

Não temos dúvidas, 2023 foi um ano de inúmeras ações e programas inovadores tão importantes para o nosso Estado. O Governo de Rondônia trabalhou em todos os setores e, aqui, faço questão de parabenizar os servidores do Estado que são fundamentais para essa caminhada do desenvolvimento.

O Governo fortalece a transparência, a ética e o compromisso, buscando tomar medidas com foco na proteção da vida de cada cidadão rondoniense, atuando firme em áreas como a Educação, Segurança, Saúde, Assistência Social e tantas outras. Foi mais um ano em que trabalhamos para a preservação da economia, geração de emprego e ações que refletiram de forma positiva em nível nacional, colocando Rondônia como referência nacional em boas práticas de gestão.

Foram várias as ações e conquistas neste ano que se finda, sempre olhando para o desenvolvimento e fomentando medidas que foram ao encontro do setor produtivo. O ano está no fim, mas o trabalho não para em busca de desenvolver cada vez mais o nosso Estado.

Agradecemos sempre a Deus pelas conquistas e realizações, e rogamos forças para novos desafios que virão em 2024. Que Deus abençoe toda a população rondoniense na esperança de um ano pleno de realizações para todos.

Feliz Ano Novo de fé, realizações e prosperidade a todas as famílias rondonienses.

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia

Fonte: Governo RO