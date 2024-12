Operação Aliança pela Vida, Moradia Segura já apresenta resultados positivos

No dia 25, a Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma ação solidária em alusão ao Natal. Com o empenho dos policiais militares da unidade, foram entregues presentes para crianças do município de Guajará-Mirim, promovendo momentos de alegria para diversas famílias da comunidade.

A iniciativa reflete o compromisso da PM em estreitar os laços com a sociedade, demonstrando que sua missão vai além da segurança pública, abrangendo ações que contribuem para o bem-estar social e fortalecem a confiança mútua.

Que este exemplo de solidariedade inspire todos a contribuir para um futuro melhor, pautado pela união e pelo respeito.

A PMRO reafirma seu compromisso com a comunidade e deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Fonte: PM RO