Operação Ano Novo: número de autuações aumentou 70% em 2023

Um míssil russo caiu e explodiu próximo a um repórter de TV da emissora francesa TFC . A explosão surpreendeu telespectadores do mundo todo, pois que a equipe de reportagem fazia uma transmissão ao vivo na cidade de Kramatorsk, região de Donetsk, na Ucrânia .

Video of footage of Russian weapon exploding in Ukraine, behind a French journalist, being unpacked by same reporter in a larger French news show. Reporter appears unharmed. https://t.co/QgX28Da31y — v4dc2 – DC statehood News (@V4DC2) January 3, 2023

Os apresentadores que transmitiam o programa no estúdio na França também ficaram sem reação com o ocorrido. O ataque atingiu um ginásio de esportes da cidade.

Não foram divulgadas informações sobre vítimas do atentado e aparentemente a equipe de reportagem também saiu ilesa do susto . O míssil teria atingiu uma pista de patinação no gelo.

As autoridades russas alegaram que essa pista era utilizada militarmente para abrigar sistemas de defesa aérea ucranianos . Nas redes sociais foram divulgadas imagens da pista de patinação destruída pelo artefato, mas os supostos sistemas de defesa militares não foram comprovados.

