Operação da PC-CE prende integrantes da facção de Majestade

Reprodução: Redes Sociais Majestade, líder de facção

A Polícia Civil do Ceará realiza nesta quinta-feira (9) uma operação de combate contra o grupo de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a Majestade . A corporação deve cumprir um 30 mandados judiciais, sendo 16 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, além dos 13 bloqueios de contas bancárias.

Segundo a polícia, a ação tem ligação com uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas ( Draco ).

Até o início desta manhã, pelo menos sete pessoas do grupo da Majestade foram presas. A chefe da facção foi detida em 2021 enquanto passava férias em Gramado.

Desde a prisão da líder da organização, a Draco continuou as investigações, o que permitiu identificar outros integrantes da facção. Ela é considerada a maior ofensiva da PC-CE, somando 800 mandados judiciais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional