Operação da PF apura contrabando de combustível no valor de R$ 1,2 bi

Reprodução Submarino foi encontrado à deriva nesta semana

O narcossubmarino encontrado em Arousa, na Espanha , teria vindo do Brasil carregado de droga e com três tripulantes a bordo, informaram as autoridades locais. De acordo com investigadores, foram encontrados “cobertores, roupas e comida brasileira” no interior da embarcação.

A embarcação, chamada de Poseidon, tem 23 metros de comprimento e “por dentro é igual” ao submarino abandonado encontrado em frente ao município galego de Aldán, em novembro de 2019. Nele, havia mais de três toneladas de cocaína , o que fez com que os tripulantes fossem presos.

Neste, porém, não há vestígios de droga ou da tripulação.

Os investigadores acreditam que os traficantes tenham conseguido despachar a carga, já que, em fevereiro, foram encontradas duas lanchas em uma praia próxima ao local onde estava o narcossubmarino .

Em 2006, imitando os narcotraficantes colombianos, os espanhóis tentaram construir um submarino para ir mais fundo que os semissubmersíveis, que vão quase ao nível da água. Eles pretendiam recolher 750 quilos de cocaína com a embarcação. A operação, no entanto, não deu certo e o veículo foi encontrado à deriva, perto das Ilhas Cíes.

Mais tarde, o único tripulante do submarino e outras pessoas ligadas à fabricação do aparelho foram detidas.

A descoberta de um segundo semissubmersível na última segunda-feira (13) na Galícia coincide com a prisão de outros três no fim de semana pelas Forças Armadas da Colômbia .

Essas embarcações, que, agora estão nas mãos de narcotraficantes , foram atribuídas à guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e tinham como objetivo transportar entre quatro e seis toneladas de cloridrato de cocaína cada uma.

O navio foi içado nessa terça (14) e rebocado para o porto de Xufre, onde será vistoriado.

Submarino com drogas é encontrado na Colômbia

No último domingo (12), um submarino foi encontrado à deriva nas águas da Colômbia com um carregamento de 2,6 quilos de cloridrato de cocaína, dois cadáveres e duas pessoas vivas , mas em estado de saúde delicado.

De acordo com a Marinha do país, o submarino tem cerca de 2,5 metros e sofria com entrada de água em seu interior quando foi descoberto. Os militares informaram que houve um vazamento de gases tóxicos do combustível da embarcação, o que contaminou o ambiente.

Fonte: IG Mundo