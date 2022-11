Divulgação PF Amapá – 05.07.2022 Operação da PF e da Anvisa mira venda e importação de remédios falsos

A Polícia Federal (PF) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizam, nesta quinta-feira (17), uma operação conjunta que mira a venda e importação irregular de medicamentos falsificados para o Brasil. Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e um de prisão de preventiva.

A operação acontece nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo a PF, o esquema contava com a participação de diversas empresas de fachada. Em 10 meses, a corporação informou que foram movimentos cerca de R$ 4 milhões.

Segundo a Anvisa, as investigações tiveram início com uma apreensão anterior, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, de várias caixas de medicamentos contendo o princípio ativo “Neostigmina”.

O metilsulfato de neostigmina é utilizado para o tratamento de miastenia grave, quando o sistema imunológico do paciente ataca células saudáveis, e para inverter os efeitos dos relaxantes musculares.

Os medicamentos de origem irregular não possuem garantia sobre suas condições de qualidade. Mesmo nos casos em que o órgão autoriza a importação de forma excepcional de produtos sem registro no país, é necessário o cumprimento de procedimentos que garantem a segurança.

Fonte: IG Nacional