Operação da PF tem como alvo organizadores de atos antidemocráticos

Na tarde desta quarta-feira (14), as cidades de Vitória da Conquista e Jequié, no Sudoeste baiano, foram atingidas por fortes temporais, que resultaram em enchentes e alagamentos em diversos pontos dos municípios.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os estragos causados pelas chuvas no centro das cidades. Motos e carros foram arrastados pelas águas, além de postes e outros objetos:

Vitória da Conquista: Motocicleta é arrastada após chuvas; homem é amparado por bombeiros Imagens: Blog do Anderson pic.twitter.com/3SF0tFbywx — BN Municípios (@BNMunicipios) December 15, 2022

Jequié: Chuvas deixam Centro alagado nesta quarta; Córrego tem aumento de nível de água Imagens: Blog do Marcos Frahm pic.twitter.com/u6ZgGXTzYv — BN Municípios (@BNMunicipios) December 15, 2022

Não há registros de feridos ou desabrigados em Vitória da Conquista e Jequié – porém, no sudoeste e no sul da Bahia, algumas cidades já emitiram estado de alerta.

A previsão é que as precipitações continuem nesta quinta-feira (15) em ambas as cidades, seguindo as estimativas de grande parte do território bahiano.

Chuvas na Bahia

Já são praticamente duas semanas de chuvas ininterruptas na Bahia. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) fez um levantamento indicando que as precipitações já impactaram mais de 145 mil pessoas. Destas, 801 estão desabrigados e 17.787 desalojados.

