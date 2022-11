Operação de trânsito e transporte para GP de F1 começa sexta

A Prefeitura prepara a operação especial de trânsito e transporte para a região do Autódromo de Interlagos, neste fim de semana, quando acontece o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. O trabalho será realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo Transporte S/A (SPTrans) e o Departamento de Transportes Públicos (DTP). A expectativa é de um público de 230 mil pessoas durante todos os dias de treinos e de corrida, pela região do Autódromo de Interlagos. O objetivo é garantir a acessibilidade ao Autódromo, além de preservar a rotina da região e acesso dos moradores. Serão realizados o monitoramento e a operação de trânsito nos principais corredores viários, para ar segurança e fluidez a todos os usuários da via. A operação será feita na região da avenida Senador Teotônio Vilela, entre sexta-feira (11) e domingo (13), das 8h às 19h. No total, serão 330 colaboradores da CET trabalhando no local, distribuídos em 12 turnos de trabalho. O acesso de veículos na região do Autódromo será restrito nos dias 12 e 13/11, portanto procure utilizar o transporte público, ônibus ou trem, que estarão em regime especial para atendimento aos usuários e público que se dirige ao evento.

Moradores É importante destacar que, para quem mora na região, não haverá credenciamento, nem necessidade de retirar a autorização, para acessar a área restrita de circulação nos dias de treino oficial, corrida sprint e da corrida principal. Basta que o morador se identifique com o agente de trânsito junto aos pontos de bloqueio da via, apresentando um comprovante de residência recente – ano de 2022 (pode ser conta de luz, água, etc.), caso seja solicitado. Atenção: Siga as orientações do agente da CET para ter acesso à residência.

Operação A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar o trânsito nas imediações do autódromo, visando manter as condições de segurança e fluidez para todos os usuários das vias afetadas pela realização do evento. Para tanto, ações serão realizadas em momentos distintos, tanto na chegada quanto na saída do público:

● bloqueios de vias; ● implantação de faixas adicional e reversível; ● operacionalização de cruzamentos; ● alterações semafóricas; ● ativação de bolsões de ônibus, táxis e ônibus fretados; ● oferta de linhas exclusivas de ônibus “circular” entorno do autódromo; ● oferta de linhas exclusivas de ônibus partindo do Shopping SP Market e Aeroporto Internacional de Congonhas; ● Uso de faixas de vinil/banners e Painéis de Mensagem Variáveis informativos. O acesso de veículos aos Portões 7 e 8 do Autódromo será feito pela faixa reversível na Av. Interlagos, que será ativada nos dias 12 e 13, das 3h às 6h, pela pista bairro/centro, com acesso na Av. do Rio Bonito, e das 6h às 15h também junto ao acesso na Av. João Paulo da Silva. Esses acessos estarão sinalizados através de banners, com a inscrição “Portão 7 / 8”. Haverá acompanhamento operacional nas seguintes vias: • Av. Interlagos; • Av. Sen. Teotônio Vilela; • R. Jaquirana; • R. do Autódromo; • Pça. Enzo Ferrari; • Av. do Jangadeiro; • Av. Jacinto Júlio; • Rua Manuel de Teffé; • Av. João Paulo da Silva; • R. Plinio Schmidt; • Av. Miguel Yunes; • Ponte Jurubatuba; • Ponte Vitorino Goulart; Bloqueios A Prefeitura fará interdições no trânsito na sexta-feira, sábado e domingo, com liberação da via após o término das atividades no autódromo e saída de todo o público. Na sexta-feira, o bloqueio começa às 9h na avenida Senador Teotônio Vilela com Av. do Jangadeiro, para facilitar o acesso do público. No sábado e domingo, as interdições serão a partir da meia-noite e meia, para montagem da faixa reversível: • Av. Sen.Teotônio Vilela, entre Av. do Jangadeiro e Av. Interlagos; • Av. Interlagos, entre a Pça. Moscou e a Av. do Rio Bonito sentido bairro/centro (até às 06h00); • Av. do Jangadeiro, toda a extensão no sentido da Av. Interlagos. Já a partir das 6h, os bloqueios serão instalados nos seguintes locais: • R. Plínio Schmidt, entre R. João Batista Cataldo e Av. Feliciano Correia; • Pça. Automóvel Clube Paulista e Av. Feliciano Correia, entre R. Djalma Pessolato e Av. Jacinto Júlio no sentido Estação Autódromo; • Av. Rubens Montanaro de Borba, entre R. Angelina Regolin C. de Mendonça e Av. do Jangadeiro; • Av. do Rio Bonito, entre Av. Antônio Barbosa da S. Sandoval e Av. Interlagos; • Pça. Enzo Ferrari; • R. Prof. José Ferraz de Arruda Jr.; • R. José Galdino da Silva; • Pça. Wallace Alves de Siqueira. O fechamento acontece a partir das 10h, na seguinte localidade: • Av. Interlagos – bairro/centro, entre R. João Ludovice e Pça. Moscou. As vias com bloqueios viários a partir das 14h do domingo e término aproximado às 18h30 são: • Av. Interlagos, entre Pça. Moscou e Av. Antonio Barbosa S. Sandoval – sentido bairro/centro; • Av. Jacinto Júlio – sentido bairro/centro; • Av. Feliciano Correia – sentido centro/bairro, a partir da R. Pedro Santalúcia.

Desvios Os veículos provenientes da Av. Senador Teotônio Vilela com destino ao centro, poderão utilizar: • Av. Atlântica e Ponte do Socorro. • Av. Pres. João Goulart, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva. • Av. Aurélia Lopes Takano, Rua Pedro Roschel Gottzfritz, Pça. João Beiçola da Silva, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva e Ponte Vitorino Goulart da Silva. Os veículos provenientes do centro, com destino à Av. Senador Teotônio Vilela, poderão utilizar: • Ponte do Socorro e Av. Atlântica. • Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Av. Pres. João Goulart. • Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Pça. João Beiçola da Silva, Rua Pedro Roschel Gottzfritz, Av. Aurélia Lopes Takano.

Transporte Coletivo Os ônibus que têm seu itinerário passando pelas vias com intervenções, irão utilizar-se das opções de desvio propostos pela SPTRANS. Para mais informações, consulte o site www.sptrans.com.br. Para garantir o bom nível de serviço com segurança e conforto, a São Paulo Transporte S/A dimensionou a frota, de forma a oferecer maior frequência dos ônibus das linhas especiais para o autódromo, com tarifa regular, a partir dos Mini Terminais, que serão os seguintes: Sábado (12), das 7h às 12h, e domingo (13), das 7h às 13h30 Mini Terminal Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22.540; Mini Terminal Aeroporto de Congonhas; Após a corrida, os ônibus das linhas especiais dos Mini Terminais estarão estacionados nos seguintes pontos e horários, de acordo com seu destino: Sábado (12), das 16h30 às 18h30, e domingo (13), das 16h às 18h Destino Aeroporto de Congonhas: – Av. Interlagos próximo ao Portão A – Av. Feliciano Correia Destino Terminal Santo Amaro (via Shopping SP Market) – Av. Interlagos junto ao Portão T – Av. Jacinto Júlio Também será ativada linha Circular Fórmula 1 junto à Estação Autódromo/Linha 9 Esmeralda, contornando o Autódromo, com pontos de desembarque próximos aos portões de entrada, com tarifa regular, na sexta-feira (11), das 7h, às 13h, e no sábado (12) e no domingo (13), das 7h às 15h.

Carona

Para quem vai pegar carona ou utilizar transporte privado ao término da corrida, a Companhia de Engenharia de Tráfego indica os seguintes pontos de encontro para embarque em veículos particulares:

● Rua Mangaratiba x Avenida do Jangadeiro; ● Avenida Jair Ribeiro da Silva x Rua Armando Vieira; ● Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval, após Avenida do Rio Bonito.

Fretados

O embarque e o desembarque dos passageiros de ônibus fretados serão realizados nos seguintes locais, nas vias correspondentes: Sexta-feira (11), Sábado (12) e Domingo (13): • José Carlos Pace • Mahatma Gandhi • Quinto Colato A autorização de estacionamento é válida para veículos devidamente regularizados para a atividade de fretamento na Prefeitura, observada a legislação vigente, e que tenham realizado o cadastro prévio no site da CET até às 18h de 10 de novembro.

É importante salientar que os fretados devem se encaminhar à área do GP através da Ponte do Socorro, Avenida Atlântica e Avenida Berta Waitman para os bolsões da José Carlos Pace e Mahatma Gandhi.

Para acessar o bolsão Quinto Colato, o caminho é através da Ponte do Socorro, Avenida Atlântica, Avenida Sen. Teotônio Vilela e Rua Aníbal dos A. Carvalho.

Táxis Os bolsões para estacionamento de Táxi, para atendimento aos usuários provenientes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, serão organizados da seguinte forma:

Sexta-feira (11) Bolsão A: Av. Senador Teotônio Vilela, sentido centro, entre Av. do Jangadeiro e Av. Interlagos no lado direito da via;

Bolsão B: Av. Jacinto Júlio, em ambos os sentidos, entre o Portão K9 e o portão G.

Sábado (12) e domingo (13) Bolsão A: Av. Interlagos, sentido centro, entre a Pça. Moscou e a Rua João Ludovice;

Bolsão B: Av. Interlagos, sentido centro, entre a Pça. Enzo Ferrari e a Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, no fluxo normal junto ao canteiro central;

Bolsão C: Av. Rubens Montanaro de Borba, entre a Av. do Jangadeiro e a R. Angelina Regolin C. de Mendonça, no fluxo normal junto ao canteiro central;

Bolsão D: Av. do Jangadeiro, sentido centro, entre a Av. Jacinto Júlio e a Av. Interlagos;

Bolsão E: Av. Senador Teotônio Vilela, sentido centro, entre a Av. do Jangadeiro e a Av. Interlagos, no lado direito da via.

Apenas no domingo (13) Bolsão F: Av. Interlagos, sentido bairro, entre a Av. do Rio Bonito e a Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

Bolsão G: Av. do Rio Bonito, em ambos os sentidos, entre a Av. Interlagos e a Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval.

Via Mobilidade Proporcionando maior conforto na chegada e saída dos espectadores ao Autódromo de Interlagos, nos dias do evento, a Via Mobilidade previu regime especial para a Linha 9 – ESMERALDA (Osasco-Grajaú), com integração ao Metrô – Linha 4 Amarela (Estação Pinheiros) e Linha 5 Lilás (Estação Santo Amaro). A Estação Autódromo está localizada na Rua Plínio Schmidt a aproximadamente 600m do setor G do autódromo. O caminho a ser percorrido pelos pedestres até os portões de acessos será: • Sair da estação Autódromo na Rua Plínio Schmidt, seguir pela direita até a Pça. Automóvel Club Paulista, virar à esquerda na Av. Feliciano Correia, seguir em frente até o fim chegando ao portão G. Para os demais portões deverão seguir à esquerda pela Av. Jacinto Júlio. Recomendações – Dê preferência à utilização de transporte coletivo. – Antecipe a sua chegada ao Autódromo, garantindo assim maior comodidade e segurança no acesso ao evento. – Respeite a sinalização de trânsito. Não estacione seu veículo em fila dupla, sobre calçadas, canteiros centrais, em frente a guias rebaixadas, recuos de imóveis ou sobre praças públicas. – Não confie em guardadores de carros que indicam locais não permitidos para você estacionar. – Se necessitar pedir informações, faça-o de forma a não atrapalhar a fluidez de trânsito. – Não estacione em locais onde haja canalizações com cones ou cavaletes. – Siga as orientações dos agentes da CET e da Polícia Militar. – A circulação de veículos na região somente será restabelecida após a liberação da via pelos pedestres. – Em caso de dúvidas ligue 156.

Fonte: IG Nacional