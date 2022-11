Operação fiscaliza produção nacional de fertilizantes nitrogenados na Bahia

Uma força-tarefa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) fiscalizou empresas produtoras de fertilizantes minerais simples, localizadas na região de Camaçari e Candeias, no estado da Bahia.

Na região, que trata-se de um dos principais polos produtores de fertilizantes nitrogenados do Brasil, foram fiscalizados 15 estabelecimentos produtores de fertilizantes, dois importadores e dois prestadores de serviço de armazenamento. A equipe ainda fiscalizou empresas de cadeias emergentes, com produtos nacionais que buscam substituir parte da demanda de insumos importados para a nutrição de plantas. Ao todo foram emitidos 11 autos de infração e dez termos de intimação.

Na operação, três empresas foram embargadas total ou parcialmente para adequações nas instalações e nos procedimentos de controle de qualidade das matérias-primas e produtos acabados.

Durante a ação, foram coletadas 21 amostras representativas de 27 mil toneladas de fertilizantes e 200 toneladas de mineralizadores, para análise de conformidade nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA). Ao todo foram emitidos 11 autos de infração e dez termos de intimação.

Os fertilizantes nitrogenados representam o maior volume de produtos importados e comercializados para a agricultura brasileira. Segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), a produção de foi de 431.258 toneladas, suficientes para atender 6,3% do mercado. Nesse mesmo período, a produção nacional de nitrato de amônio foi de 448.539 toneladas, 16,7% da demanda.

De acordo com os dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat, até outubro de 2022 foi autorizada a importação de mais de 5,7 milhões de toneladas de ureia pelos diversos portos do Brasil.

Fonte: AgroPlus