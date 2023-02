Operação Integrada Pela Vida reforça ações para redução nos índices de acidentes de trânsito

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, realizou na quarta-feira, 1º, no pátio do Palácio Rio Madeira – PRM, o lançamento do Plano de Operação Integrada Pela Vida: Trânsito Seguro, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre a prudência no trânsito e a prevenção de acidentes. A operação tem a participação de várias instituições como: Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran); Corpo de Bombeiros Militares (CBMRO); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Departamento Estadual de Trânsito – Detran, Secretaria Municipal de Trânsito – Semtran; Secretaria Municipal de Saúde – Semusa; e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau.

O governador Marcos Rocha, reforça que o Governo de Rondônia tem realizado ações que visam melhorar a estrutura de tráfego no Estado, visando contribuir para o bom desenvolvimento e melhora do fluxo nas vias urbanas. A prova disso são as ações de infraestrutura que vem sendo executado para dar melhor condições a todos os condutores. Mesmo com todas as melhorias já realizadas, há um grande problema relacionado ao fator humano com relação à imprudência no trânsito.

“A segurança no trânsito não depende única e exclusivamente do Poder Público. É de extrema importância que cada cidadão tenha responsabilidade pois acidentes destroem na maioria dos casos, não só o bem material mas a vida, que é o nosso bem maior. As ações realizadas reforçam a questão de prevenção e maior segurança no trânsito, principalmente neste época do ano, devido ao período de ano”, disse.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, destacou que os problemas causados por esse alto índice de acidentes estão refletindo diretamente no Pronto Socorro João Paulo II que é a referência no atendimento e tratamento desses traumas. Ele frisou que a população vem cobrando um hospital maior e com mais capacidade para atender a demanda há muito tempo, motivo pelo qual o governador, Marcos Rocha, desde que assumiu a gestão do Estado, vem atuando para construir o novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, o HEURO.

“Mesmo que se tenha uma nova e ampla unidade hospitalar, é preciso que as pessoas comecem a pensar na prevenção, sendo mais prudentes e responsáveis para evitar acidentes. De nada adianta ter muitos leitos e estrutura inovada, se a vida no trânsito não for priorizada pelos cidadãos condutores, que trafegam todos os dias nas ruas”, disse.

ACIDENTES

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, de novembro de 2022 a janeiro de 2023, cerca de 1.204 pessoas deram entrada no Pronto Socorro João Paulo II, vítimas de acidentes de trânsito. O secretário da Sesau, Jeferson Rocha, disse que esse é o motivo da superlotação no hospital.

“Atualmente, 80% dos leitos do pronto socorro estão ocupados por acidentados e praticamente todos precisaram e/ou precisam passar por cirurgia ortopédica, o que acaba criando uma fila de espera, prolongando o tempo de internação na unidade, causando assim, os lamentáveis episódios de superlotação que tanto prejudicam a população.”

OPERAÇÃO

O objetivo é reduzir os índices de acidentes de trânsito em Porto Velho, por meio de ações de fiscalização e emprego de sinalizações verticais móveis, de forma descentralizada, nos principais locais e horários de maior ocorrência destes sinistros. A operação integrada pela vida vai acontecer durante todo o mês de fevereiro em Porto velho, por ser a cidade que concentra o maior número de acidentes do Estado, havendo necessidade, poderá ser prorrogada.

O diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito, Paulo Higo, frisou que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. “Fazer segurança viária é fazer segurança pública para prevenir acidentes e preservar a vida”, disse ele.

A Polícia Militar é quem atende as ocorrências de acidentes no primeiro momento. Uma análise feita pela instituição mostra que a maioria dos acidentes ocorre em cruzamentos, e os condutores que se tornaram vítimas, estavam conduzindo motocicletas.

O comandante-geral da PMRO, coronel PM James Padilha, destacou que a educação, a engenharia e o esforço legal são essenciais para proporcionar segurança no trânsito. “A educação é feita pelos órgãos com objetivo de prevenção, a engenharia para proporcionar boas condições de tráfego nas vias, mas o esforço legal depende do próprio condutor que precisa obedecer as regras de trânsito, ser prudente e respeitar as sinalizações, para termos um trânsito mais seguro”, destaca.

Fonte: Governo RO