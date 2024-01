“Operação Máximus” é realizada em Vilhena para reforçar segurança no sistema prisional 

Com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade, o Governo de Rondônia realiza a “Operação Reverso” nesta quinta e sexta-feira (19), com o objetivo de recapturar apenados que saíram do cárcere para a saída temporária de fim de ano, e demais indivíduos que estejam foragidos, em cometimento de flagrante, e em descumprimento das demandas judiciais. A operação, realizada por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), apreendeu seis foragidos no primeiro dia.

A integração da Polícia Penal, por meio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape) e Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), com a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), visa o fortalecimento das ações policiais para a garantia da segurança na sociedade. Com um efetivo de 21 policiais penais e 71 policiais militares, e utilizando dados da Sejus, foi elaborada uma logística para a execução da ação em pontos estratégicos da Capital.

O titular da Secretaria de Estado da Justiça, Marcus Rito destacou que, “cumprindo os direcionamentos do Governo do Estado, planejamos a “Operação Reversus”, visando não somente o cumprimento de fiscalização dos monitorados, mas também a recaptura de indivíduos que não retornaram ao cárcere após a saída temporária de fim de ano, sendo 10 em todo o Estado, e desses, quatro na Capital. A Sejus atua na fiscalização da monitoração eletrônica e operações deste cunho, integradas, necessárias à manutenção da ordem no sistema prisional e sociedade”, finalizou.

Fonte: Governo RO