Operação Normandia investiga suspeitos de tráfico e assalto no RN

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), informou que as vacinas bivalentes BA.1 e BA.4/BA.5 contra a Covid-19, produzidas pela farmacêutica Pfizer, são seguras e possuem eficácia dentro do prazo de 18 meses, a partir da data de fabricação dos imunizantes.

“As vacinas são seguras, eficazes e podem ser utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, conforme os estudos de estabilidade avaliados e aprovados pela Agência”, diz a diretora Meiruze Sousa Freitas.

A Anvisa disse ainda que os cuidados de conservação são: armazenamento entre -90 e -60°C, incluindo armazenamento de curto prazo a 5 ± 3°C pelo prazo máximo de dez semanas (prazo de validade de 18 meses).

O imunizante é recomendado como dose de reforço pra quem foi vacinado, pelo menos, com as duas doses da monovalente. Também é preciso que o cidadão tenha tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Segundo o Ministério da Saúde, essa vacina melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron, e possui perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes.

Na primeira fase, a imunização foi feita em pessoas acima de 70 anos de idade, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas; na fase 2, pessoas com idade entre 60 anos e 69 anos de idade; na fase 3, gestantes e puérperas; e na fase 4, profissionais de saúde.

A imunização contra a Covid-19 ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas.

