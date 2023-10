Operação Policial em Porto Velho descobre ligações clandestinas de energia em três bairros

Ranking da GPTW 2023 traz a distribuidora como referência em marca empregadora e valorização da mão de obra local

A Energisa Rondônia foi eleita como a 22º melhor empresa para se trabalhar no Brasil pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), durante uma cerimônia realizada na cidade de São Paulo na noite de segunda-feira (16/10). Além do seu principal compromisso de fornecer energia para quase 700 mil clientes nos 52 municípios do estado, a empresa orgulha-se de promover a geração de emprego com valorização da mão de obra local: atualmente conta em seu quadro com mais de 3.300 colaboradores diretos e indiretos.

“Estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil é um reconhecimento importante, a certeza de que estamos no rumo certo, visto que a GPTW avalia, por meio de pesquisa, temas relacionados com o ambiente de trabalho; clima organizacional; gestão de performance; gestão de pessoas; além da diversidade e inclusão. Concorremos com companhias de todo o país e saímos daqui cheios de orgulho e alegria”, comemora André Theobald, presidente da Energisa.

Em quase cinco anos de atuação em Rondônia, a Energisa já esteve no ranking da GPTW como a segunda Melhor Empresa para se Trabalhar na Região Norte do Brasil. Em 2022 a distribuidora ficou na 61ª colocação e agora, em 2023, avançou para o 22ª lugar a nível de Brasil. “Quando contratamos um profissional acreditamos no seu potencial, oferecemos capacitação e qualificação continuada, valorizamos sua segurança diária, reconhecemos seus méritos e buscamos um ambiente agradável e estimulante para o trabalho”, explica Theobald. “Então podemos dizer que cada um dos colaboradores é a estrela desse prêmio”, completa o presidente.